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Заподозренный в незаконной охоте Рашкин вернулся в Москву

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Заподозренный в незаконной охоте член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в субботу, 30 октября, вернулся в Москву из Саратовской области, на вопросы журналистов он отвечать отказался. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Известий».

Услышав от журналистов вопрос об оружии, обнаруженном около места разделки туши лося, Рашкин отвернулся и ушел.

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29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, а в багажнике — части туши лося.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

29 октября правоохранители нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина на месте разделки животного. В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что по карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены экспертизы. При этом сам депутат отрицает наличие у себя оружия. Он также заявлял, что тушу убитого лося они с приятелем якобы нашли, а не участвовали в убийстве животного.

Спустя день в распоряжении «Известий» появились фотографии этого оружия. На снимке запечатлен карабин с прицелом ночного видения. Также были опубликованы фотографии гильз, обнаруженных на месте стрельбы.

Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер 30 октября заявил, что такой карабин используется именно для охоты, стоимость составляет примерно 200–300 тыс. рублей.

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