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В Госдуме обсудят дело Рашкина после обращения генпрокурора

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Госдума созовет заседание по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина после соответствующего обращения генпрокурора. Об этом сообщил 5 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

Возбужено дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

1 ноября депутат Госдумы Юрий Синельщиков от КПРФ заявил, что вопрос об исключении Рашкина из партии может быть поднят, если он совершил преступление. Он отметил, что лишь только когда у следствия будут определенные заключения, КПРФ сможет дать собственную оценку произошедшему.

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