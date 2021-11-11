Источник сообщил о ситуации с лишением Рашкина неприкосновенности

Представление Генеральной прокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности может поступить в Госдуму в начале следующей недели. Об этом 11 ноября рассказал источник в нижней палате российского парламента.

«Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — цитирует его «РИА Новости».

5 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент незамедлительно созовет заседание по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина после соответствующего обращения генпрокурора.

9 ноября первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков сообщил, что Рашкин даст показания следствию по факту обнаружения в его машине туши лося.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Около депутата в лесу во время его остановки были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

Правоохранители возбудили дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.