Прямой эфир
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства
Общество
МИД Польши подтвердил планы ЕС рассмотреть санкции против «Аэрофлота»
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет

Источник сообщил о ситуации с лишением Рашкина неприкосновенности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представление Генеральной прокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности может поступить в Госдуму в начале следующей недели. Об этом 11 ноября рассказал источник в нижней палате российского парламента.

Охотно сверю: Росгвардия инициировала ужесточение правил оборота оружия
Последнее слово в выдаче лицензии оставят за спецслужбами

«Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — цитирует его «РИА Новости».

5 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент незамедлительно созовет заседание по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина после соответствующего обращения генпрокурора.

9 ноября первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков сообщил, что Рашкин даст показания следствию по факту обнаружения в его машине туши лося.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Около депутата в лесу во время его остановки были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

Правоохранители возбудили дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021