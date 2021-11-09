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Подозреваемый в незаконной охоте депутат Рашкин даст показания

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Депутат от КПРФ Валерий Рашкин даст показания по факту обнаружения в его машине туши лося. Об этом 9 ноября сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«В целях скорейшего установления истины по делу он (Рашкин. — Ред.) предлагает, чтобы его пригласили на допрос к следователю, чтобы он дал показания соответствующие и чтобы он участвовал в самых разнообразных необходимых для этого следственных действиях», — заявил Синельщиков.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике были обнаружены части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

Возбуждено дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем якобы заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

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