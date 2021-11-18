Психолог сравнил убийство лося Рашкиным с супружеской изменой

Психолог Александр Кичаев в четверг, 18 ноября, сравнил убийство лося депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным с супружеской изменой. Специалист отметил, что объяснения коммуниста по поводу инцидента в данном случае крайне схожи с оправданиями супругов после измены.

«Мне часто как психологу приходится разбирать семейные проблемы, классический вариант объяснения мужчины — жена плохая, а любовница была слишком красивая и соблазнительная, я не устоял и вот я жертва женского коварства. То же самое (в заявлении Рашкина. — Ред.): все плохие, все подставили», — заявил Кичаев в беседе с РЕН ТВ.

По мнению психолога, Рашкин в ситуации с объяснением убийства повел себя как беспринципный человек.

Ранее в этот день депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже депутат заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий рассказал «Известиям», что при охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, а затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента России.