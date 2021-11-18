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Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Рашкиным

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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что готов попрощаться с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, который может быть лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры РФ.

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«Мы в четверг, 25 ноября, попрощаемся с Валерием Федоровичем [Рашкиным]», — сказал он журналистам 18 ноября, добавив, что в отношении Рашкина возбудят уголовное дело.

Также он выразил недоумение, зачем нужно было убивать лося.

«Зачем убивать лося?» — сказал Жириновский.

Ранее в этот день Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже депутат добавил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий сообщил «Известиям», что при охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, топор и ножи. Позже были опубликованы кадры задержания депутата, а затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в Госдуму.

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