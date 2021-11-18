Охотинспектор оценил шансы Рашкина перепутать лося с кабаном

При охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно. Это звери разной комплекции. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил «Известиям» внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий.

Так специалист прокомментировал заявление депутата Государственной думы от партии КПРФ Валерия Рашкин о том, что он перепутал лося с кабаном, убив животного на охоте в Саратовской области.

«Как человек, который занимается постоянно охотой, могу сказать одно: <…> это два разных вида и попутать <...> фактически невозможно. Тем более в тепловизор видно силуэт зверя. Кроме того, <...> у настоящих охотников принято: не уверен — не стреляй», — сказал охотинспектор.

Он добавил, что погодные условия влияют на видимость в тепловизоре, напомнив, что охотник не должен стрелять, если не уверен в том, что представляет цель.

Ранее в этот день Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, Рашкин изначально утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем Александром Гношевым.

29 октября, в пятницу, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на пятницу, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

31 октября инспектор госохотнадзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося, разделанную тушу которого обнаружили в автомобиле Рашкина. По его словам, погибла лосиха, которая весной могла принести потомство.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента России.