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Рашкин объяснил ложь об убийстве лося состоянием «после болезни»

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 18 ноября объяснил «Известиям», почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу.

Свою ложь он объяснил растерянностью и состоянием «после болезни».

«Честно говоря, у меня в голове проскользнуло, что какая-то провокация. Тем более, что это было глубокой ночью и с такой массой людей. И я сказал, что в голову пришло первое. Бывает такое, тем более что две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечения камня. Я еще раз говорю: наверное, все это вкупе, вместе сподвигло меня это сказать», — пояснил Рашкин.

Депутат добавил, что хочет купить лося и выпустить его там, где он застрелил животное.

«Я на сегодняшний день применяю меры, чтобы закупить лося и привезти его туда и выпустить, лосиху. Природа, она, естественно, сейчас пострадала, и я понимаю это, выпустить ее туда, чтобы она размножалась, там были стада соответствующие, я готов на это», — сказал Рашкин.

Ранее в этот день Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Изначально Рашкин утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем Александром Гношевым.

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий рассказал «Известиям», что при охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно. Это звери разной комплекции, добавил специалист.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, а затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

31 октября инспектор госохотнадзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося. Также, по его словам, погибла лосиха, которая весной могла принести потомство.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента России.

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