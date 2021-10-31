Инспектор восстановил картину убийства обнаруженного в машине Рашкина лося

Инспектор государственного охотничьего надзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося, разделанную тушу которого обнаружили в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Как рассказал он 31 октября РЕН ТВ, при въезде на поляну правоохранители нашли гильзу от пули, выпущенную из оружия депутата, также обнаруженного неподалеку.

«Провели прямую от места нахождения гильзы, места разделки и в осинах нашли пулю. То есть все улики налицо», — рассказал инспектор журналистам.

Бурлаченко указал на место, где стояло животное, отметил, что пуля прошла навылет и попала в деревья. Также мужчина продемонстрировал шерсть животного, отметив, что погибла лосиха.

«Ей было два с половиной года. Будущей весной она бы уже принесла потомство», — добавил Бурлаченко.

По его словам, за 30 лет, которые он работает в охотнадзоре, ни один человек не признался, что именно он застрелил дикое животное.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил о необходимости расследовать инцидент с незаконной охотой в Саратовской области, в котором подозревают Рашкина. В тот же день лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия разбирается в ситуации.

Сам народный избранник 30 октября вернулся в Москву из Саратовской области. Услышав от журналистов вопрос об оружии, обнаруженном около места разделки туши лося, Рашкин отвернулся и ушел.

Сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Рашкин заявил, что оружия у него с приятелем при себе не было, а лося они якобы нашли уже мертвым. Однако впоследствии около места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер 30 октября заявил, что такой карабин используется именно для охоты, стоимость составляет примерно 200–300 тыс. рублей.