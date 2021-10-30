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Депутат от КПРФ призвал расследовать дело об охоте Рашкина

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События в Саратовской области, произошедшие с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, необходимо расследовать. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (депутат КПРФ).

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«Нужно смотреть материалы уголовного дела. Потому что можно сказать, что он браконьер, и все на этом», — сказал политик.

Он добавил, что в настоящее время неизвестно, кто именно стрелял в животное. Необходимо установить картину произошедшего, добавил Синельщиков.

Парламентарий также допустил, что слова Рашкина, которыми он объяснил обнаружение туши лося, выглядя слишком наивно.

«Но надо все равно расследовать и получить полное представление о том, что произошло», — поделился мнением парламентарий.

Ранее в субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия в настоящий момент разбирается в ситуации с депутатом. По завершении расследования он пообещал дать комментарий о произошедшем от лица партии.

Ранее в этот день депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что Рашкин своими действиями подорвал не только свой авторитет, но и доверие ко всем представителям власти. По ее словам, депутат находится под пристальным вниманием избирателей.

Сам народный избранник 30 октября вернулся в Москву из Саратовской области. Услышав от журналистов вопрос об оружии, обнаруженном около места разделки туши лося, Рашкин отвернулся и ушел.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. После этого они остановили автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в ночь на 29 октября.

В салоне нашли разделанную на семь частей тушу лося, ножи и топор.

Рашкин заявил, что оружия у него с приятелем при себе не было, а лося они нашли уже мертвым. Однако впоследствии около места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, разрешение на это было выдано на имя депутата.

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