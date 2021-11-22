Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Лукашенко упрекнул Евросоюз в нежелании вести переговоры по беженцам
Мир
Экипаж судна «Академик Иоффе» направился в порт Калининграда
Экономика
Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
В Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов
Общество
В Ростовской области ввели обязательную вакцинации лиц старше 60 лет
Политика
Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым
Общество
Метеоролог предупредил о зимней погоде в Москве в начале недели
Сюжет:

В Ростовской области ввели обязательную вакцинации лиц старше 60 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обязательная вакцинация граждан старше 60 лет от коронавируса введена в Ростовской области. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Ростовской области от 20 ноября, размещенном во вторник, 22 ноября, на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Вводить за нос: в Роспотребнадзоре создают назальную вакцину от COVID
От каких инфекций сможет защитить этот препарат

Постановлением вносятся изменения в ранее изданный документ от 1 июля «Об обязательной иммунизации по эпидемиологическим показателям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан».

«Пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания: Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона Евгения Ковалева.

Накануне специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предложил ввести на федеральном уровне обязательную вакцинацию от коронавируса. По словам специалиста, они входят в группу риска тяжелого течения болезни.

В настоящее время в России об обязательной вакцинации пожилых граждан объявили несколько регионов. Среди них — Хабаровский край, Тамбовская и Калининградская области. В Московском регионе 16 ноября сообщили о вакцинации более миллиона граждан старше 60 лет.

17 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, каким пациентам вакцина подходит в зависимости от возраста. Например, вакцина «Спутник Лайт» подойдет для переболевших коронавирусом людей, чей возраст не превышает 60 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021