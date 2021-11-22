В Ростовской области ввели обязательную вакцинации лиц старше 60 лет

Обязательная вакцинация граждан старше 60 лет от коронавируса введена в Ростовской области. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Ростовской области от 20 ноября, размещенном во вторник, 22 ноября, на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Постановлением вносятся изменения в ранее изданный документ от 1 июля «Об обязательной иммунизации по эпидемиологическим показателям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан».

«Пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания: Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона Евгения Ковалева.

Накануне специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предложил ввести на федеральном уровне обязательную вакцинацию от коронавируса. По словам специалиста, они входят в группу риска тяжелого течения болезни.

В настоящее время в России об обязательной вакцинации пожилых граждан объявили несколько регионов. Среди них — Хабаровский край, Тамбовская и Калининградская области. В Московском регионе 16 ноября сообщили о вакцинации более миллиона граждан старше 60 лет.

17 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, каким пациентам вакцина подходит в зависимости от возраста. Например, вакцина «Спутник Лайт» подойдет для переболевших коронавирусом людей, чей возраст не превышает 60 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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