В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Елены Бабуры было опубликовано 17 ноября на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 среди лиц 60–64 лет возросла на 25%. При этом граждане старше 65 лет стали болеть в 3,2 раза чаще. Среди умерших от коронавируса 95% — граждане старше 65 лет.

Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 15 декабря, вторым — в срок до 15 января 2022 года.

За минувшие сутки в области было выявлено 385 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 71 281 случай. Скончались за сутки 9 человек.

Ранее в среду стало известно, что обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет введут в Хабаровском крае. Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, данные меры будут приняты в ближайшие две недели. По словам заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, сейчас в регионе первым компонентом привито 436 тыс. человек. Обе необходимых прививки сделали 383 тыс. человек, но прошли ревакцинацию только 32 тыс. жителей.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается. Она пояснила, что более 10 субъектов РФ находятся на стадии снижения.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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