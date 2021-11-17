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В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

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В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Елены Бабуры было опубликовано 17 ноября на сайте Роспотребнадзора.

Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок
Когда документ будет готов к рассмотрению в окончательном чтении

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 среди лиц 60–64 лет возросла на 25%. При этом граждане старше 65 лет стали болеть в 3,2 раза чаще. Среди умерших от коронавируса 95% — граждане старше 65 лет.

Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 15 декабря, вторым — в срок до 15 января 2022 года.

За минувшие сутки в области было выявлено 385 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 71 281 случай. Скончались за сутки 9 человек.

Ранее в среду стало известно, что обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет введут в Хабаровском крае. Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, данные меры будут приняты в ближайшие две недели. По словам заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, сейчас в регионе первым компонентом привито 436 тыс. человек. Обе необходимых прививки сделали 383 тыс. человек, но прошли ревакцинацию только 32 тыс. жителей.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается. Она пояснила, что более 10 субъектов РФ находятся на стадии снижения.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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