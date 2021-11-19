В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работающих граждан старше 60 лет и волонтеров. Об этом 19 ноября сообщается из постановления регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что данные категории населения должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года.

«...обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, следующим категориям, подлежащим обязательной вакцинации: гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтерскую деятельность», — говорится в постановлении.

В Роспотребнадзоре добавили, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 214 случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. В оперштабе сообщили, что по состоянию на 19 ноября иммунизация первым компонентом вакцины проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз.

18 ноября сообщалось, что Минздрав России направил в регионы дополнительные объемы российских вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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