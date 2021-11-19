Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Фигуристка Софья Муравьева победила на этапе Кубка России в Перми
Авто
Genesis представила электромобиль с запасом хода 400 км
Мир
В Вильнюсе снесли памятник советскому писателю Цвирке
Общество
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Мир
Президент Болгарии назвал Крым российским
Мир
Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили
Мир
Лавров заявил об усугублении кризиса доверия между странами ОБСЕ
Мир
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Мир
Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть
Спорт
Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер
Сюжет:

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работающих граждан старше 60 лет и волонтеров. Об этом 19 ноября сообщается из постановления регионального управления Роспотребнадзора.

Легкое продвижение: кому больше подойдет новая вакцина «Спутник Лайт»
Появление в обороте однокомпонентного препарата ускорит формирование коллективного иммунитета

Уточняется, что данные категории населения должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года.

«...обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, следующим категориям, подлежащим обязательной вакцинации: гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтерскую деятельность», — говорится в постановлении.

В Роспотребнадзоре добавили, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 214 случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. В оперштабе сообщили, что по состоянию на 19 ноября иммунизация первым компонентом вакцины проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз.

18 ноября сообщалось, что Минздрав России направил в регионы дополнительные объемы российских вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021