Регионы РФ получат дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V»

Минздрав России направил в регионы дополнительные объемы российских вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V». Об этом 18 ноября сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«В настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», — сказал Гриднев.

Ранее в этот же день стало известно, что Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

Так, новая версия содержит разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации). Внесены изменения в порядок дозирования препарата барицитиниб для граждан с легким течением болезни. Нововведения также коснулись раздела по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.

16 ноября Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. В соответствии с документом, вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

Днем ранее Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации. В приказе ведомства указано, что QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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