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Автоэксперты прокомментировали аварию с погибшим блогером Губденским в Москве

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Кутузовский проспект в Москве имеет плохую славу отчасти из-за отсутствия на нем разделительных барьеров, если бы такой барьер был установлен, удалось бы спасти множество жизней. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто Пятому каналу 21 ноября.

Таким образом он прокомментировал аварию, которая произошла накануне в Москве. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW. За рулем последнего находился предприниматель и блогер Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — в аварии погибли. Еще двое пострадали из других автомобилей.

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«Если бы он (барьер. — Ред.) там был, удалось бы спасти примерно 20 жизней в течение года — это бы сделало невозможным лобовые столкновения. Насколько я знаю, были неоднократные попытки и со стороны дептранса Москвы, и других организаций установить это разделительное заграждение, и пока его там не будет, такие аварии будут случаться», — отметил Моржаретто.

В свою очередь, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин обратил внимание на необходимость борьбы со злостными нарушителями ПДД.

«Надо выявлять, и выяснять, и привлекать к ответственности вплоть до изоляции от общества. Когда человек отбывает административный арест, он ПДД не нарушит. И аварийной ситуации не создаст», — подчеркнул Похмелкин.

Накануне столичная прокуратура сообщила, что Губденский в соцсетях публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД, а накануне аварии двигался по выделенке на машине без номеров. Кроме того, в момент ДТП на его автомобиле также не было номерных знаков.

Сообщалось, что погибший приобрел автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку. Всего за полтора часа до гибели Губденский хвастался своей машиной в Telegram-канале: он разместил фотографию своего BMW M4 и оставил короткую подпись: «Куколка».

Водитель Mercedes Владимир Шатун, пострадавший в ДТП, 21 ноября отметил, что пытался экстренно затормозить в момент, когда машина Губденского вылетела на встречную полосу, но не успел, так как BMW ехал на «бешеной скорости».

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