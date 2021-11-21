Блогер Губденский хвастался своей машиной за полтора часа до гибели

Блогер и предприниматель Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, за полтора часа до своей гибели в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве хвастался своей новой машиной в соцсети. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Блогер разместил фотографию автомобиля BMW M4 в Telegram-канале и оставил короткую подпись: «Куколка». Машину блогер приобрел восемь дней назад.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

У BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. Кроме того, автомобиль Губденского был на летней резине. На машине не было видеорегистратора, страховки и номеров.

В течение 2021 года Зайнудинов не раз привлекался к административной ответственности за нарушение на дороге. Кроме того, прошлом году он набрал 13 штрафов. Также известно, что блогера на семь месяцев лишали прав, но он ездил на автомобиле с фальшивыми номерами. В столичной прокуратуре рассказали, что накануне аварии на Кутузовском проспекте Зайнудинов также двигался на машине без номеров по «выделенке».

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, авария могла произойти в том числе из-за эффекта аквапланирования или отключения системы стабилизации автомобиля. Он отметил, что на трассе было много слякоти и воды, что усложнило управление автомобилем.