Пострадавший в ДТП с Губденским рассказал детали аварии

Водитель Mercedes Владимир Шатун, пострадавший в ДТП с тремя машинами на Кутузовском проспекте в Москве, рассказал детали аварии. По его словам, автомобиль BMW вылетел на встречную полосу на «бешеной скорости».

«Вылетела навстречу машина, я попытался экстренное торможение применить, но не успел. Летел [BMW] с бешеной скоростью», — рассказал он «Известиям» 21 ноября.

Авария произошла накануне, столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW.

За рулем последнего находился предприниматель и блогер Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — в аварии погибли. Сам Шатун пострадал, также увечья получил человек, находившийся в Volvo.

По данным столичной прокуратуры, Губденский в соцсетях публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД, а накануне аварии двигался по выделенке на машине без номеров. Кроме того, в момент ДТП на его автомобиле также не было номерных знаков.

Сообщалось, что погибший приобрел автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку. Всего за полтора часа до гибели Губденский хвастался своей машиной в Telegram-канале: он разместил фотографию своего BMW M4 и оставил короткую подпись: «Куколка».

Известно, что в 2020 году блогера лишили водительских прав на семь месяцев, однако вместо соблюдения запрета он повесил на машину подложные госномера.