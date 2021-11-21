В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО

Значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, обстановка на некоторых участках российской госграницы остается сложной и формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников.

«В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе», — подчеркнул Гребенкин в интервью «Российской газете», опубликованном 21 ноября.

По его словам, из-за этого уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе, не снижается.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. Он отметил, что западные демократии не могут и не имеют право заявлять всем о своем превосходстве.

За день до этого президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. Он добавил, что альянс проявляет по отношению к России подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

Вместе с тем 21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, РФ якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.