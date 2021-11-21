Автоблогер решил прекратить съемки опасного контента на общих дорогах

YouTube-блогер Majorka больше не будет снимать экстремальный контент на дорогах общего пользования. Об этом он заявил в воскресенье, 21 ноября.

Таким образом блогер с посвященным автомобилям контентом отреагировал на ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли его коллега Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и Заур Ибрагимов.

«Я долго думал, завтра выйдет крайний влог с жесткой ездой и беспределом на дорогах. Дальше мы будет стараться снимать более жесткий и интересный контент, но не на дорогах общего пользования», — написал блогер на свой странице в Instagram.

Перестать лихачить на дорогах он также призвал и других автолюбителей.

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. У BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. Кроме того, автомобиль Губденского был на летней резине. На машине не было видеорегистратора, страховки и номеров.

В течение 2021 года Зайнудинов не раз привлекался к административной ответственности за нарушение на дороге. Кроме того, прошлом году он набрал 13 штрафов. Также известно, что блогера на семь месяцев лишали прав, но он ездил на автомобиле с фальшивыми номерами. В столичной прокуратуре рассказали, что накануне аварии на Кутузовском проспекте Зайнудинов также двигался на машине без номеров по «выделенке».

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, авария могла произойти в том числе из-за эффекта аквапланирования или отключения системы стабилизации автомобиля. Он отметил, что на трассе было много слякоти и воды, что усложнило управление автомобилем.