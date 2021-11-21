BMW погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте блогера был на летней резине

Автомобиль BMW M4, в котором при ДТП погибли блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и его бизнес-партнер Заур Ибрагимов, был на летней резине, сообщает 21 ноября РЕН ТВ.

Немецкая иномарка, которая принадлежала Зайнудинову, летела по Кутузовскому проспекту в Москве на высокой скорости и участвовала в так называемой игре в шашки на дороге. Блогер, по некоторым данным, приобрел автомобиль восемь дней назад. На машине не было видеорегистратора, страховки и номеров.

В 2021 году Зайнудинов привлекался к административной ответственности за нарушение на дороге. Кроме того, прошлом году он набрал 13 штрафов. Также известно, что блогера на семь месяцев лишали прав, но он ездил на автомобиле с фальшивыми номерами.

В апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно. Он утверждал, что рано или поздно кто-то сделает маневр, на который не удастся вовремя среагировать, и это приведет к аварии.

В столичной прокуратуре рассказали, что накануне аварии на Кутузовском проспекте Зайнудинов также двигался на машине без номеров по «выделенке». Друг блогера Роман Аскеев при этом утверждает, что возможной причиной аварии является плохая погода, поскольку погибший был «абсолютно прилежным, нормальным водителем».

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, авария могла произойти в том числе из-за эффекта аквапланирования или отключения системы стабилизации автомобиля. Он отметил, что на трассе было много слякоти и воды, что усложнило управление автомобилем.