Лавров заявил об усугублении кризиса доверия между странами ОБСЕ

Кризис доверия между странами-участницами ОБСЕ углубляется. Об этом 19 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«С момента нашей февральской встречи, когда госпожа министр была здесь с первым визитом в качестве руководителя ОБСЕ, ситуация на пространстве организации лучше не стала, проблем не убавилось. Мы признаем, что положение дел характеризуется углубляющимся, если быть откровенным, [кризисом] между государствами-участниками и преобладанием конфронтационной логики над конструктивным диалогом и сотрудничеством, ради чего, собственно, ОБСЕ и создавалась», — сказал он.

Ранее, 18 ноября, в МИД Германии и Франции возмутились публикацией МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой, назвав ее противоречащей дипломатическим правилам и практике.

Лавров объяснил обнародование своей переписки с коллегами из Германии и Франции в том числе словом «достали». По словам главы МИД РФ, его коллеги «делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления».

В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия Варшавы.

За день до этого, по сообщениям польских спецслужб, силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Белоруссии, которая сопровождалась использованием лазеров и петард. За день до этого в белорусском Генеральном штабе ВС сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств, не приводя при этом доказательств.

ОБСЕ состоит из 57 государств-участников из Европы, Центральной Азии и Северной Америки.