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Захарова заявила об «информационной обработке» жителей Европы со стороны НАТО

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НАТО продолжает информационную обработку населения Европы, обвиняя Россию во вмешательстве в дела других государств и не приводя при этом доказательств. Об этом 17 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«К сожалению, альянс продолжает информационную обработку населения стран Европы, убеждая людей в том, что источником нестабильности на континенте является именно наша страна и ее агрессивное поведение», — сообщила она на брифинге, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга об «агрессивном поведении» России.

«Недавно генсек альянса использовал для этого заседание 73-й сессии Северного совета, где опять повторил уже вошедшее в его плохую традицию обвинения нашей страны во вмешательстве в дела других стран, при этом никаких фактов он не привел», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что виновником напряженности является не Россия.

«Союзники по североатлантическому блоку сделали все, чтобы воссоздать разделительные линии на континенте. Натовцы готовы заниматься всем, чем угодно, кроме предметного рассмотрения путей снижения политической напряженности», — сказала она.

Ранее, 10 ноября, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил «Известиям», что в настоящее время никакого вмешательства России в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши не наблюдается. Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «немножечко нагнетает обстановку, хотя она и непростая».

До этого, 16 сентября, представитель Ирландии в Европарламенте Клэр Дэйли на пленарной сессии в Страсбурге раскритиковала доклад с призывом к властям Евросоюза (ЕС) пересмотреть отношения с Россией и призвала покончить с ксенофобией в отношениях. Дэйли отметила, что Евросоюз поддерживает оппозицию в России, одновременно обвиняя Москву во вмешательстве в свои дела. Принятие документа она назвала явным лицемерием, а сам доклад — глубоко несерьезной резолюцией.

28 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз подпевает озвученной США по итогам саммита с РФ позиции о необходимости Москве изменить свое поведение для нормализации отношений. Лавров назвал заявления Евросоюза «хором в поддержку солиста», который готовился заранее.

24 июня представитель Госдепартамента высокого ранга выступил с утверждением, что российское влияние на происходящее в Ливии имеет геополитические последствия для США. Он обратил особое внимание на тот факт, что Ливия — один из крупнейших мировых поставщиков нефти и газа, что сильно влияет на всю мировую экономику.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

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