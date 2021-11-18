Прямой эфир
Мир
В США скончался основатель ресторана «Русский самовар»
Мир
Лавров объяснил словом «достали» публикацию переписки с коллегами
Общество
Регионы РФ получат дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V»
Мир
Премьер Польши выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов
Политика
В Совфеде сообщили в возможности рассмотрения закона о бюджете до 1 декабря
Мир
МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на министра
Мир
Польша пригрозила Белоруссии закрытием ж/д пункта пропуска в Кузнице
Мир
Москва выделит $2 млн управлению ООН по контртерроризму
Экономика
Путин заявил о росте МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году
Мир
В ЕП назвали политическим маневром приостановку сертификации СП-2

Лавров объяснил словом «достали» публикацию переписки с коллегами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Публикацию своей переписки с коллегами из Германии и Франции глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил в том числе словом «достали».

«Мы все люди. Можно сказать — достали», — заявил он 18 ноября, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что его коллеги делали высокомерные заявления.

«Моим коллегам не очень прилично себя таким образом вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел [нормандского формата], делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления: «Все готовы, [президент РФ Владимир] Путин поручил, а Лавров не хочет». Примерно так», — пояснил он.

Сложно осложненное: РФ оставляет возможность для диалога с НАТО
Но Москва не потерпит «имитацию отношений» без реальных действий

Лавров добавил, что в разговоре президента РФ Владимира Путина с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер в ответ на настойчивые призывы к министерской встрече заявил, что поручит главе МИД РФ «посмотреть, как здесь можно действовать».

«Но весь разговор перед этим заключался в том, что ни одно решение предыдущих саммитов, министерских встреч нормандского формата не было выполнено исключительно киевским режимом», — резюмировал он.

Ранее в тот же день публикацией переписки с Лавровым возмутились в МИД Германии и Франции, назвав ее противоречащей дипломатическим правилам и практике.

За день до этого МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. Причиной такого шага было названо искажение подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании. В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021