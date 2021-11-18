Лавров объяснил словом «достали» публикацию переписки с коллегами

Публикацию своей переписки с коллегами из Германии и Франции глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил в том числе словом «достали».

«Мы все люди. Можно сказать — достали», — заявил он 18 ноября, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что его коллеги делали высокомерные заявления.

«Моим коллегам не очень прилично себя таким образом вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел [нормандского формата], делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления: «Все готовы, [президент РФ Владимир] Путин поручил, а Лавров не хочет». Примерно так», — пояснил он.

Лавров добавил, что в разговоре президента РФ Владимира Путина с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер в ответ на настойчивые призывы к министерской встрече заявил, что поручит главе МИД РФ «посмотреть, как здесь можно действовать».

«Но весь разговор перед этим заключался в том, что ни одно решение предыдущих саммитов, министерских встреч нормандского формата не было выполнено исключительно киевским режимом», — резюмировал он.

Ранее в тот же день публикацией переписки с Лавровым возмутились в МИД Германии и Франции, назвав ее противоречащей дипломатическим правилам и практике.

За день до этого МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. Причиной такого шага было названо искажение подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании. В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.