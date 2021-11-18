В МИД Германии и Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым

В министерствах иностранных дел Франции и Германии прокомментировали опубликование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике», — заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг, 18 ноября.

В МИД ФРГ назвали публикацию переписки нарушением дипломатической практики.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — заявили агентству «РИА Новости» в ведомстве.

Накануне МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. В качестве причин такого шага было названо искажение подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку», — сказано в сообщении.

В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.