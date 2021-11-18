Новый максимум по суточной смертности от COVID-19 выявлен в России

За последние сутки в России зарегистрировали новый максимум смертей из-за последствий COVID-19 — 1251 случай летального исхода. Об этом 18 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки подтверждена 1251 смерть... За весь период по России умерло 260 335 человек», — указано в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки в Москве умерли 94 человека, в Санкт-Петербурге — 79, Краснодарском крае — 65.

При этом условная летальность (окончательную можно будет установить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,82%.

Предыдущий максимум по смертности был зафиксирован накануне, тогда из-за коронавируса скончались 1247 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Она также рассказала, что показатели суточного прироста в стране снизились на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве улучшается. По его словам, удалось снизить загрузку больничных коек.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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