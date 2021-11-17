Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с распространением COVID-19 в Москве улучшается, удалось снизить загрузку больничных коек. Об этом 17 ноября сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных», — отметил он.

Ранее в этот день региональный Минздрав сообщил, что прививку от коронавируса в Подмосковье сделали более 1 млн жителей старше 60 лет. Всего в Подмосковье прививку сделали порядка 4,2 млн человек.

Также в среду в мэрии Москвы рассказали, что в городе разыграют две однокомнатные квартиры среди прошедших вакцинацию. В розыгрыше примут участие москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию с 8 по 14 ноября.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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