Две квартиры разыграют среди привившихся от COVID-19 в Москве

В Москве в среду, 17 ноября, разыграют две однокомнатные квартиры среди прошедших вакцинацию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«17 ноября пройдет новый розыгрыш в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Двое победителей станут обладателями однокомнатных квартир в столице. В розыгрыше примут участие москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию с 8 по 14 ноября», — говорится в сообщении.

Победителей выберут в прямом эфире телеканала «Москва 24», их имена, а также последние цифры телефона опубликуют на портале mos.ru.

Отмечается, что квартиры разыгрывают по инициативе Московской торгово-промышленной палаты в качестве одной из мер, стимулирующих вакцинацию от COVID-19.

14 ноября сообщалось, что среди россиян, которые вакцинировались от коронавируса, дополнительно разыграют 100 тыс. рублей. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.