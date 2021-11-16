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Сотрудница погранохраны Польши пострадала во время атаки на границе

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Сотрудница погранохраны Польши была госпитализирована после ранения брошенным мигрантами камнем во время атаки на границе. Об этом служба сообщила во вторник, 16 ноября, в Twitter.

«Офицер пограничной службы из пункта в Кузнице была ранена во время сегодняшнего нападения иностранцев на польской границе. В нее попал один из камней, сотрудницу доставили в службу спасения, ей окажут медицинскую помощь», — указано в заявлении.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал, что в ответ на действия мигрантов польские силовики применили водометы и газ. Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты. Кроме того, польский полицейский получил серьезное ранение, пытаясь пресечь попытку мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии.

При этом, по словам пресс-секретаря погранслужбы Польши Анны Михальской, служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать. Она также отметила, что в ближайшее время беженцы якобы могут получить оружие.

Государственный пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, во вторник зафиксировал применение силовиками Польши спецсредств против ближневосточных мигрантов, находящихся на белорусский территории. Там добавили, что белорусские пограничники не имели права приближаться к польскому заграждению.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник отметил, что главы МИД Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 ноября заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают всё, чтобы защитить мигрантов.

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