Сотрудница погранохраны Польши пострадала во время атаки на границе

Сотрудница погранохраны Польши была госпитализирована после ранения брошенным мигрантами камнем во время атаки на границе. Об этом служба сообщила во вторник, 16 ноября, в Twitter.

«Офицер пограничной службы из пункта в Кузнице была ранена во время сегодняшнего нападения иностранцев на польской границе. В нее попал один из камней, сотрудницу доставили в службу спасения, ей окажут медицинскую помощь», — указано в заявлении.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал, что в ответ на действия мигрантов польские силовики применили водометы и газ. Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты. Кроме того, польский полицейский получил серьезное ранение, пытаясь пресечь попытку мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии.

При этом, по словам пресс-секретаря погранслужбы Польши Анны Михальской, служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать. Она также отметила, что в ближайшее время беженцы якобы могут получить оружие.

Государственный пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, во вторник зафиксировал применение силовиками Польши спецсредств против ближневосточных мигрантов, находящихся на белорусский территории. Там добавили, что белорусские пограничники не имели права приближаться к польскому заграждению.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник отметил, что главы МИД Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 ноября заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают всё, чтобы защитить мигрантов.