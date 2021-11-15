Около 3,5 тыс. беженцев собралось в пункте пропуска в польской Кузнице

Около 3,5 тыс. мигрантов собралось в закрытом пункте пропуска через белорусско-польскую границу. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«На закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тыс. мигрантов», — написал Жарин в Twitter.

Ранее в этот день мигранты с Ближнего Востока начали разбивать палатки на территории белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей. Кроме того, прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. При этом мигранты из стран Ближнего Востока также начали покидать стихийный лагерь у границы. Также появились сообщения о стрельбе на польско-белорусской границе.

Пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская, в свою очередь, уточнила, что нелегальные мигранты всё реже решаются на нелегальное пересечение белорусско-польской границы. По ее словам, месяц тому назад, 14 октября, таких попыток было 685, а 14 ноября их было 17.

12 ноября через ограду на КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.