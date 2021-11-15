Беженцы на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений

Прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на белорусско-польской границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает телеканал «Беларусь-1».

«Толпа беженцев прорвала ограждения и хлынула в сторону Польши», — заявил ведущий информационного выпуска.

Ранее в этот день мигранты из стран Ближнего Востока начали покидать стихийный лагерь у границы. Сообщалось, что большая колонна беженцев в сопровождении белорусских силовиков вышла в сторону погранперехода «Брузги».

О том, что покинувшие лагерь беженцы подошли к польскому пункту пропуска, рассказало агентство «БелТА» в своем Telegram. Также отмечалось, что с польской стороны к ограждению прибывают силовики.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран.

Накануне Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.