Мигранты начали покидать стихийный лагерь у границы Польши

Мигранты из стран Ближнего Востока начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает в Telegram-канале агентство Sputnik.

«Первые группы мигрантов начали покидать лагерь <…> Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода «Брузги». Их сопровождают белорусские силовики», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран.

Накануне Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что сирийская Cham Wings отменила рейсы в Минск из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Также причиной стало то, что большинство пассажиров компании имеют сирийское гражданство и отличить путешественников от мигрантов сложно.

11 ноября издание Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

По его словам, наряду с «Аэрофлотом» санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. В ЕС считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения о якобы участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию, а также данные о вероятных санкциях против компании являются «безумными идеями», которые живут лишь в информационных вбросах.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.