В Польше сообщили об уменьшении числа попыток пересечения границы мигрантами

Нелегальные мигранты все реже решаются на нелегальное пересечение белорусско-польской границы. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявила журналистам пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская.

«Ежедневно уменьшается число попыток нелегального перехода границы. Месяц тому назад, 14 октября, таких попыток было 685. Вчера их было 17. Это свидетельствует о том, что действия польских служб успешны. Мигранты все реже решаются на пересечение границы. Мы наблюдаем попытки силового форсирования границы», — сообщила Михальская.

Ранее в этот день прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на белорусско-польской границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. При этом мигранты из стран Ближнего Востока также начали покидать стихийный лагерь у границы. Отмечалось, что большая колонна беженцев в сопровождении белорусских силовиков вышла в сторону погранперехода «Брузги».

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

Президент России Владимир Путин в свою очередь за день до этого указал на то, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.