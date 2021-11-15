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СМИ сообщили о стрельбе на белорусско-польской границе

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На польско-белорусской границе, где многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки пытается проникнуть на территорию Евросоюза, произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «Караульный» 15 ноября.

На опубликованных кадрах можно услышать звук выстрелов.

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Ранее в этот день прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на белорусско-польской границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. При этом мигранты из стран Ближнего Востока также начали покидать стихийный лагерь у границы. Отмечалось, что большая колонна беженцев в сопровождении белорусских силовиков вышла в сторону погранперехода «Брузги».

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

Президент России Владимир Путин в свою очередь за день до этого указал на то, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

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