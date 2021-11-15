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В раде обвинили власти Украины в раскручивании «военного психоза»

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Власти Украины раскручивают «военный психоз» и втягивают страну в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей, вместо того чтобы заниматься решением проблем, связанных с энергетическим кризисом. Об этом заявил в понедельник, 15 ноября, сопредседатель парламентской фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону в стране полностью провалена. В частности, указал Бойко, на Украине не хватает запасов угля и газа.

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«Вместо решения этих проблем монобольшинтво отвлекает общество: раскручивается военный психоз, что завтра на нас нападут, нас втягивают в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей», — подчеркнул Бойко, выступая в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Вместе с тем сопредседатель фракции ОПЗЖ указал на необходимость принятия ряда антикризисных мер, к примеру, создать штаб по вопросам энергетики.

Ранее, 10 ноября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук сообщил, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он отметил желание увидеть хотя бы одно действие украинской власти, которое будет направлено на преодоление энергетического кризиса в стране.

Спустя день мэр Киева Виталий Кличко рассказал о высокой вероятности веерных отключений в городе. По его словам, сразу 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, имеют проблему с нехваткой угля и газа.

При этом 10 ноября представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу выступили с просьбой рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части региона. Спустя пять дней глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что поставки угля и электроэнергии Украине с территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики возможны только при условии прекращения кровопролития в Донбассе.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику. Киев заявил, что намерен реагировать, в случае если мигранты решат попасть на украинскую территорию.

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