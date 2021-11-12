Кличко заявил о высокой вероятности веерных отключений в Киеве

Сразу 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, имеют проблему с нехваткой угля и газа. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Специалисты говорят, что морозы до –15 градусов продержатся несколько недель... Вероятность веерных отключений очень высокая», — сказал он в комментарии телеканалу «Украина 24».

Мэр также отметил слишком высокую цену на газ для украинцев и киевлян в частности. По мнению Виталия Кличко, у Украины есть собственный газ, поэтому страна может не привязываться к европейским ценам на голубое топливо.

В то же время Кличко заявил, что поднятия тарифов на отопление не будет.

«В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян», — отметил он.

10 ноября украинский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о том, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он сослался на то, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.

Корнейчук добавил, что веерные отключения вероятны, если Белоруссия не даст Украине электроэнергию.

В тот же день пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из не подконтрольной властям Украины части региона.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

За день до этого стало известно, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Заключения новых рамочных контрактов также не планируется, говорилось в документе «Белэнерго». Однако спустя день в компании отметили, что Белоруссия продолжает поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь.