Поставки угля и электроэнергии Украине с территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возможны только при условии прекращения кровопролития в Донбассе. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В любом случае без прекращения кровопролития никакая торговля невозможна. Их предложений по восстановлению социально-экономических связей мы ждали с весны 2017 года, когда они (власти Украины. — Ред.) ввели экономическую и логистическую блокаду республик и перекрыли поставки нашего угля и продукции. Но прибежали они, когда доруководились до веерных отключений. И все равно убежали снова. Пусть руководят и дальше», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

11 ноября глава республики указал на то, что ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по вопросу поставок угля и электроэнергии на Украину.

Днем ранее представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу выступили с просьбой рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части региона.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о высокой вероятности веерных отключений в городе. По его словам, сразу 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, имеют проблему с нехваткой угля и газа.

10 ноября украинский политолог Дмитрий Корнейчук указал на то, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он отметил желание увидеть хотя бы одно действие украинской власти, которое будет направлено на преодоление энергетического кризиса в стране.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко спрогнозировал, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.