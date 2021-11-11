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В ЛНР отметили готовность рассмотреть сотрудничество с Киевом по углю

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Луганская народная республика (ЛНР) готова рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по вопросу поставок угля и электроэнергии на Украину. Об этом сообщил в четверг, 11 ноября, глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.

«На заседании экономподгруппы Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества», — написал Пасечник в Twitter.

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О том, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу выступили с просьбой рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части региона, стало известно накануне.

Ранее, 5 ноября, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев заключил контракты на поставки угля из Польши, США и Южно-Африканской Республики. Министр уточнил, что стоимость импортного угля достигает $300 за 1 т.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

При этом 10 ноября украинский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он отметил желание увидеть хотя бы одно действие украинской власти, которое будет направлено на преодоление энергетического кризиса в стране.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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