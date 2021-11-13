В США не исключили возможность ядерной катастрофы в случае войны РФ и Украины

Обозреватель издания 19Fortyfive Дэниэл Дэвис 13 ноября рассказал о реакции США в случае войны между Россией и Украиной.

Журналист допустил возможность обмена ядерными ударами между державами при худшем развитии событий.

Дэвис отметил, что американская сторона заинтересована в существовании «свободных, демократичных и суверенных» государств в мире, однако предпочтений Вашингтона недостаточно, чтобы выстраивать внешнюю политику.

«Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <…> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», — написал он.

По мнению Дэвиса, вероятность войны увеличат решения, основанные на эмоциях и гордыне. Эксперт считает, что США, Евросоюз и Россия должны снизить напряженность и охладить риторику.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления данных публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал Bloomberg является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Песков подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

Кроме того, Песков отметил, что учения Североатлантического альянса в черноморском регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

12 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на то, что НАТО продолжает наращивать присутствие у границ РФ. По его словам, военно-политическая ситуация в Европе деградирует.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.