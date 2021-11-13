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Появилось видео с места наезда авто с братом Нурмагомедова на полицейского

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Журналистка «Известий» в субботу, 13 ноября, сняла на видео КПП махачкалинского аэропорта, где в четверг автомобиль сбил сотрудника полиции. В момент инцидента в машине по предварительным данным находились двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов.

В ролике водитель такси, едущего из аэропорта, показывает место происшествия.

Ранее в субботу самолет с задержанными двоюродным братом Нурмагомедова и его другом, вылетевший накануне из московского аэропорта Шереметьево, приземлился в аэропорту Махачкалы. В Дагестан их доставили в рамках расследования уголовного дела.

Как заявил корреспондентке «Известий» в ходе перелета адвокат, сопровождавший задержанных, наезд произошел случайно, а за рулем был Идрисов. Разговору предшествовала перепалка, в ходе которой адвокат и его помощник пытались выхватить у снимавшей их девушки телефон. Мужчин успокоило только предъявление ею удостоверения сотрудника СМИ.

По предварительным данным, 11 ноября Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате их машина сбила полицейского, после чего они побежали на самолет.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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