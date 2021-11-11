Наезд брата Нурмагомедова на полицейского попал на видео

В Сети появилась видеозапись инцидента с участием брата российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Как видно на кадрах, автомобиль с Усманом Нурмагомедовым совершает наезд на правоохранителя.

Сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд. По некоторым данным, в результате инцидента мужчина получил травмы головы.

Перед наездом на сотрудника полиции двоюродный брат российского бойца опубликовал в Instagram видео со своим другом Камалом Идрисовым. На нем приятели обсуждали, куда собираются отправиться.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте аэропорта в Махачкале. По предварительным данным, за рулем находился приятель Нурмагомедова. Мужчины спешили на рейс в Москву, однако по каким-то причинам их не пускали на территорию аэропорта. После того как был совершен наезд на правоохранителя, приятели направились на самолет.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время решается вопрос о помещении задержанных в изолятор временного содержания.