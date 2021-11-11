Брата Нурмагомедова задержали за наезд на полицейского в Москве

Двоюродного брата бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Усмана задержали в столичном аэропорту Шереметьево после инцидента с наездом на сотрудника полиции. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил собеседник РЕН ТВ.

По предварительным данным, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. Усман вместе со своим приятелем спешил на рейс в Москву, однако их по какой-то причине не пустили на территорию воздушной гавани. Машина, в которой предположительно находился брат Хабиба, сбила полицейского, после чего компания побежала на самолет.

В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

«Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» Каспийска. Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения», — сообщили в МВД.

14 февраля полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который намеренно сбил полицейского и провез его на капоте. Инцидент произошел в Выборгском районе города. Наряд полиции выехал на вызов после сообщения о конфликте.

Один из участников конфликта сел в BMW, когда прибыли правоохранители. К нему подошел участковый и начал представляться водителю, но тот начал движение, зацепив полицейского на капот машины. Проехав порядка 100 м с участковым на капоте, водитель остановился.