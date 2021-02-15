В Петербурге задержан намеренно сбивший полицейского водитель

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который намеренно сбил полицейского и провез его на капоте. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в Выборгском районе города на проспекте Энгельса вечером 11 февраля. Наряд полиции выехал на вызов после сообщения о конфликте, который разгорелся в уличном павильоне в районе дома №133, пишет REGNUM.

Предполагаемый участник событий сел d свой BMW, когда прибыли правоохранители. К нему подошел участковый и начал представляться водителю, но тот начал движение, зацепив полицейского на капот машины. Проехав порядка 100 м с участковым на капоте, водитель остановился.

Водителя задержали, пишет «Федеральное агентство новостей». Им оказался 33-летний иностранец, который находился в России без регистрации, пишет сайт kp.ru.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербурге возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему уже предъявлено обвинение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержанный ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.