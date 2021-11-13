Самолет с задержанным братом Нурмагомедова сел в Махачкале

Самолет с задержанным двоюродным братом дагестанского экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усманом, вылетевший накануне из московского аэропорта Шереметьево, приземлился в субботу, 13 ноября, в Махачкале.

Вместе с Нурмагомедовым конвоируют его друга Камала Идрисова. Они оба задержаны по подозрению в наезде на сотрудника полиции в Дагестане. В Дагестан их доставили для дальнейшего расследования.

По словам корреспондентки «Известий», которая летела этим рейсом, отвечать на ее вопросы Нурмагомедов и Идрисов не стали, а их адвокат и его помощник начали агрессивно выхватывать у нее телефон и толкать.

Однако после предъявления журналистского удостоверения адвокат озвучил версию своих подзащитных инцидента со сбитым полицейским.

«Ребята уставшие были, играло радио… Полицейский (это видно на видео) попросил их отъехать, ну они и отъехали вот так вот неудачно», — заявил он.

Защитник также посетовал на то, что «в прессе это раздули» и их сторону смущают формулировки новостных заголовков вроде «Усман сбил». По словам адвоката, полицейского сбил не Усман, а его друг.

«Он же не идиот, чтоб специально сбивать полицейского. Это произошло случайно», — отметил юрист.

По предварительным данным, инцидент произошел 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. Усман Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет. По предварительной информации, за рулем находился не Нурмагомедов, а Идрисов.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».