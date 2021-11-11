Уголовное дело возбуждено после наезда авто с братом Нурмагомедова на полицейского

Уголовное дело возбуждено после наезда автомобиля с братом бойца Хабиба Нурмагомедова Усманом на полицейского. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает Управление СКР по Дагестану.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», — цитирует сообщение ведомства РЕН ТВ.

Также отмечается, что на машине Toyota, в которой, предположительно, находился Усман Нурмагомедов, не было государственных регистрационных знаков.

По предварительным данным, инцидент произошел на КПП аэропорта в Махачкале. Усман Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет. По предварительной информации, за рулем находился не Усман, а его друг Камал Идрисов.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности. Решается вопрос о помещении Нурмагомедова и Идрисова в изолятор временного содержания.