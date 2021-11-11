Полицейский получил травму головы после наезда авто с братом Нурмагомедова

Полицейский, которого возле аэропорта в Каспийске, по предварительным данным, сбил друг двоюродного брата российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, получил ушибы головы, у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Об этом 11 ноября сообщает источник РЕН ТВ.

По предварительным данным, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. Брат Нурмагомедова Усман вместе с приятелем спешил на рейс в Москву, но их не пустили на территорию воздушной гавани. Машина, в которой, предположительно, находился брат Хабиба, сбила полицейского, после чего компания побежала на самолет.

Перед наездом на сотрудника полиции двоюродный брат российского бойца опубликовал в Instagram видео со своим другом Камалом Идрасовым. На нем приятели обсуждали, куда собираются отправиться.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в Шереметьево.

В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, однако при этом не уточнили их личности. В данный момент принимается решение об их помещении в изолятор временного содержания.