Брат Нурмагомедова опубликовал видео перед задержанием за наезд на полицейского

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, перед задержанием 11 ноября опубликовал в Instagram видео со своим другом Камалом Идрасовым.

Видео было сделано в автомобиле, где мужчины обсуждали, что улетают из города.

По предварительным данным, Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс в Москву, однако по каким-то причинам их не пускали на территорию аэропорта. После чего машина сбила полицейского, а приятели побежали на самолет.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево. Как стало известно, перед отлетом он совершил наезд на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.

В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности, сообщает канал РЕН ТВ.

Решается вопрос о помещении Нурмагомедова и Идрисова в изолятор временного содержания.