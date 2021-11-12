Ирак приостановил прямое авиасообщение с Белоруссией

Власти Ирака решили приостановить прямое авиасообщение с Белоруссией. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

«Посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по добровольному возвращению лиц, застрявших на белорусско-польской границе. <...> Кроме того, мы приостанавливаем прямые авиарейсы между Ираком и Белоруссией», — добавил представитель иракского МИДа, слова которого приводит сайт Swissinfo.

Кроме того, Ахмед ас-Сахаф заявил, что иракский МИД временно отзывает разрешение на работу у почетного консула Белоруссии в Багдаде.

«Это решение направлено на то, чтобы уберечь иракских граждан от сетей контрабанды людей, организованных через Белоруссию и Польшу», — добавил пресс-секретарь внешнедипломатического ведомства.

Ранее в этот день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант сообщила, что авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, необходимые для того, чтобы блокировать доставку мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. Предпринимаемые действия также поддержала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Также в пятницу авиакомпания Turkish Airlines подтвердила свое решение не брать на борт самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии.

В этот же день пресс-служба российского «Аэрофлота» опровергла информацию о том, что компания участвует и содействует в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию. В подтверждение слов отмечалось, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Белоруссии затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ.

До этого со ссылкой на источники сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.