Авиакомпании Ирака и Турции закроют полеты в Минск на фоне ситуации на границе

Авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, необходимые для того, чтобы блокировать доставку мигрантов с Ближнего востока в Белоруссию. Предпринимаемые действия также поддержала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Об этом 12 ноября заявила журналистам официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

«Iraqi Airways уже подтвердили, что не планируют возобновлять полеты в Белоруссию. Turkish Airlines, в свою очередь, приостановят продажу билетов в Минск», — сказала она, отметив, что «борьбу с трафиком людей полностью поддержала IATA».

Ранее в пятницу авиакомпания Turkish Airlines подтвердила свое решение не брать на борт самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии.

О том, что Turkish Airlines пообещала не брать на борт своих самолетов граждан Ирака, Сирии и Йемена, 11 ноября сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Уточнялось, что данная мера не распространяется на обладателей дипломатических паспортов.

В этот же день пресс-служба российского «Аэрофлота» опровергла информацию о том, что компания участвует и содействует в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию. В подтверждении слов отмечалось, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Белоруссии затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ.

Также сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

При этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае введения таких санкций Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеями обвинения в сторону «Аэрофлота».

9 ноября сотни нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги. После этого в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.