В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Россия в настоящее время находится на пике по росту новых случаев COVID-19, однако наблюдается тренд на снижение. Об этом 10 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Россия сейчас, как я вижу, находится на самом пике (по коронавирусу — Ред.), мы надеемся, последние несколько дней видим, что есть тренд снижения, надеемся, что это будет продолжаться, но надо ждать», — отметила она.

По словам Вуйнович, в стране фиксируются высокие показатели смертности, которые вызывают обеспокоенность. Она подчеркнула необходимость повышать уровень вакцинации среди старшего поколения.

За последние сутки в России зафиксировали суточный максимум по смертности от COVID-19 — 1239 человек.

Также за прошедшие сутки в РФ выявили 38 058 новых случаев COVID-19, при этом больше всего — в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942) и Подмосковье (2649).

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 10 ноября указал на то, что последняя волна COVID-19 распространяется быстрее, чем предыдущие.

В свою очередь, академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. По его словам, в настоящий момент коронавирус пока не побежден.

Специалисты называют вакцинацию единственным способом сдержать распространение инфекции. 28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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