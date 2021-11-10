В России зафиксирован новый суточный максимум смертности от COVID-19

За минувшие 24 часа в России от осложнений при COVID-19 скончались 1239 человек, это суточный максимум с начала распространения коронавируса в стране. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 10 ноября.

9 ноября от последствий заболевания умерли 1211 человек.

Также за прошедшие сутки в РФ выявили 38 058 новых случаев COVID-19, при этом больше всего — в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942) и Подмосковье (2649).

По состоянию на 10 ноября в России выявлено 8 911 713 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период распространения коронавируса зафиксировано 250 454 случая летального исхода, выздоровели 7 654 161 человек.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн россиян. По его словам, сейчас в стране функционирует более чем 90 тыс. пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов 9 ноября сообщил, что в России развернули более 300 тыс. больничных коек для лечения граждан с COVID-19. По его словам, амбулаторно лечатся более 1 млн человек, в стационарах — более 250 тыс.

Специалисты называют вакцинацию единственным способом сдержать распространение инфекции. 28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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